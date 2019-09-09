Son Dakika Haberleri: Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti
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Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti

45 dakika önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir fabrikada üzerine yük asansörü düşen işçi hayatının kaybetti.

Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir fabrikada üzerine yük asansörü düşen işçi hayatının kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, Halaf Sağır (18) çalıştığı sırada üzerine yük asansörü düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sağır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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