Son Dakika Haberleri: Üzerine yük asansörü düşen işçi öldü
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Üzerine yük asansörü düşen işçi öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'da çalıştığı fabrikada üzerine yük asansörü düşen Halaf Sağır (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üzerine yük asansörü düşen işçi öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'da çalıştığı fabrikada üzerine yük asansörü düşen Halaf Sağır (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve palet imalatı yapan fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, Halaf Sağır çalıştığı sırada üzerine yük asansörü düştü. Kazayı gören diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Sağır, asansörün altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sağır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağır'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Organize Sanayi Bölgesi, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:01 Kaynak: DHA
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