Son Dakika Haberleri: Üzerlerinde 20 Gram Bonzai Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Üzerlerinde 20 Gram Bonzai Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

23 dakika önce

Adıyaman'da üzerlerinde ve ikametlerinde toplam 20 gram bonzai maddesi bulunduran 2 kişi tutuklandı.

Üzerlerinde 20 Gram Bonzai Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Adıyaman'da üzerlerinde ve ikametlerinde toplam 20 gram bonzai maddesi bulunduran 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgeye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesinde kovalamaca sonucunda yakalanan E.Y isimli şahıstan 10 paket halinde 7 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 16 paket halinde 12 gram gelen bonzai maddesi ve paketleme için kullanılan defter yaprakları bulundu.

İkamete yapılan baskında içerde bulunan B.G. ve M.S.G. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıslardan E.Y. ve B.G. isimli şahıslar tutuklanırken, M.S.G. isimli şahıs adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Narkotik, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

İnşaatta Oynayan Çocuklar, Silahla Yüzünden Vurulmuş Erkek Cesedi Buldu Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:22:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerlerinde 20 Gram Bonzai Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]