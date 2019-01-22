Üzerlerinde 20 Gram Bonzai Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
23 dakika önce
Adıyaman'da üzerlerinde ve ikametlerinde toplam 20 gram bonzai maddesi bulunduran 2 kişi tutuklandı.
Adıyaman
'da üzerlerinde ve ikametlerinde toplam 20 gram bonzai maddesi bulunduran 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgeye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınşehir
Mahallesinde kovalamaca sonucunda yakalanan E.Y isimli şahıstan 10 paket halinde 7 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 16 paket halinde 12 gram gelen bonzai maddesi ve paketleme için kullanılan defter yaprakları bulundu.
İkamete yapılan baskında içerde bulunan B.G. ve M.S.G. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıslardan E.Y. ve B.G. isimli şahıslar tutuklanırken, M.S.G. isimli şahıs adli kontrol şartı serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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