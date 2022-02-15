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Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı - Son Dakika

Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı

15.02.2022 16:35

KARS'ta 2 ve 3'erli gruplar halinde kent merkezine giren Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

KARS'ta 2 ve 3'erli gruplar halinde kent merkezine giren Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Paşaçayırı Mahallesi'nde 2 ve 3'erli gruplar halinde dolaşan kaçak göçmenleri durdurarak arama yaptı. Afganistan uyruklu göçmenlerin üzerinde sahte olduğu belirlenen Isparta Valiliği'ne ait yol izin belgesi ele geçirildi. 15 kaçak göçmen, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere minibüsle Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı
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Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Göçmen, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı - Son Dakika
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