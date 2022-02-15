Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı - Son Dakika

KARS'ta 2 ve 3'erli gruplar halinde kent merkezine giren Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Paşaçayırı Mahallesi'nde 2 ve 3'erli gruplar halinde dolaşan kaçak göçmenleri durdurarak arama yaptı. Afganistan uyruklu göçmenlerin üzerinde sahte olduğu belirlenen Isparta Valiliği'ne ait yol izin belgesi ele geçirildi. 15 kaçak göçmen, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere minibüsle Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.