Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi, tutuklandı - Son Dakika

Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi, tutuklandı

39 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup, üst araması yaptığı 2 kişide, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi, tutuklandı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup, üst araması yaptığı 2 kişide, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphellier tutuklanırken, hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Albayrak Mahallesi üzerinde devriye görevi sırasında, şüphe üzerine M.K. (40) ve K.S.'yi (22) durdurup üst araması yaptı. Aramada, satışa hazır halde 24 gram kristal, 2 gram esrar ve 5 bin TL para çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve K.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, hırsızlık, yaralama gibi suçlarından aranması olan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'yi de yakaladı. Adliyeye sevk edilen H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı

Son Dakika Haberleri
08:02 Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi
07:47 Bistronominin yaratıcısı İstanbul'a geliyor
07:47 İDİL BİRET: Müzik bir iş değil, misyon
07:38 Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç şakalaşma: Öp bir kere
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 08:48:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]