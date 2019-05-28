Üzerlerinden 74 adet uyuşturucu hap çıktı
2 saat önce
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 74 adet extacy hap ele geçirildi.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 74 adet extacy hap ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Şuhut
ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 74 adet sentetik extacy uyarıcı hap ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Şelaleden Atlayan Yabancı Uyruklu Genç Kayalıklara Çarparak Hayatını Kaybetti
Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı
6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular
Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!