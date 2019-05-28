Son Dakika Haberleri: Üzerlerinden 74 adet uyuşturucu hap çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üzerlerinden 74 adet uyuşturucu hap çıktı

2 saat önce

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 74 adet extacy hap ele geçirildi.

Üzerlerinden 74 adet uyuşturucu hap çıktı, System.String[]
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 74 adet extacy hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şuhut ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 74 adet sentetik extacy uyarıcı hap ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
Jandarma, Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şelaleden Atlayan Yabancı Uyruklu Genç Kayalıklara Çarparak Hayatını Kaybetti Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı 6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:20:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerlerinden 74 adet uyuşturucu hap çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]