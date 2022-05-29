Üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı'dan birinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı'dan birinin daha cesedine ulaşıldı

29.05.2022 12:27
Üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı'dan birinin daha cesedine ulaşıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kışın sınırı geçerken üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı'dan birinin daha cesedi bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kışın sınırı geçerken üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı'dan birinin daha cesedi bulundu.

Tekeli köyü Tanyolu mezrasında ot toplamaya giderken bir ceset gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, İran uyruklu kayıp kişiye ait olduğu belirlenen ceset ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine, ardından Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü. Cenaze, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mezradaki bir vadide kışın sınırı geçerken çığ altında kaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 kişinin bulunması için havaların ısınmasıyla çalışma başlatılmıştı.

Köylülerin de destek verdiği aramada 8 Mayıs'ta bir kişinin cesedine ulaşılmış, bölgede kar kalınlığının fazla olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hakkari, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı'dan birinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı'dan birinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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