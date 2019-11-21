Son Dakika Haberleri: Üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kurtuldular
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Üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kurtuldular

6 saat önce

ABD'de yolda araçlarının lastiğini değiştirmek için duran yaşlı çift ve onlara yardım etmek isteyen polisler, buzlu yolda kontrolden çıkıp, üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kurtuldular.

Üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kurtuldular, System.String[]

ABD'de yolda araçlarının lastiğini değiştirmek için duran yaşlı çift ve onlara yardım etmek isteyen polisler, buzlu yolda kontrolden çıkıp, üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kurtuldular.

Kaza, İllinois eyaletinin Carmi şehrinde meydana geldi. Peggy Vaught isimli yaşlı kadın ve kocası Bud Vaugh, araçlarının patlayan lastiğini değiştirmek için yolda durdular. Bunun üzerine bölgedeki polis memurları da yaşlı çifte yardım etmek için onların yanına gitti. Ancak tam bu sırada bir kamyon buzlanan yolda kontrolden çıkarak yaşlı çift ve polis memurlarının olduğu yöne doğru savruldu. Yaşlı çift ve polis memurları üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kaçarken, o anlar polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Daha sonra polisleri ziyaret eden Vaught çifti,  mucize eseri hayatta kalmalarını ve o anları konuşup, polise teşekkür ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis memurlarının, yol kenarında lastik değiştiren yaşlı çifte yardım etmesi

-Polis memurlarının ve yaşlı çiftin yol kenarındaki görüntüsü

-Buzlu yolda kontrolden çıkarak savrulan kamyon

-Yaşlı çiftin ve polis memurlarının kazadan son anda kurtulması

-Kaza sonrası polis memurlarını ziyaret eden Vaught çifti ve olaylara dair konuşmalar


Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:26 Kaynak: DHA
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