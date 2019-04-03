Son Dakika Haberleri: Üzerlerine Gelen Kurdu Taş Atarak Uzaklaştırdılar

Üzerlerine Gelen Kurdu Taş Atarak Uzaklaştırdılar

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen kurt, korkuya neden oldu.

Üzerlerine Gelen Kurdu Taş Atarak Uzaklaştırdılar, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen kurt, korkuya neden oldu. Vatandaşlar, üzerlerine gelen kurdu taş atarak uzaklaştırdı.

Sandıklı'da, dün öğle saatlerinde dağlık alandan yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen kurt, paniğe neden oldu. Bölge sakinleri, zabıta ve polise haber verdi. Gelen ekipler, bitkin görünen ve aç olduğu tahmin edilen kurdun doğal ortamına tekrar dönmesi için yoğun çaba sarf etti. Kurdun üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar ve ekipler, taş atarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurt, bölgeden uzaklaşarak doğal ortamına döndü.

Vatandaşlar, kurdu uzaklaştırma çabalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntülerde,ekipler ve vatandaşların üzerine doğru gelen kurdu bir kişinin taşla uzaklaştırmaya çalıştığı yer aldı.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:54 Kaynak: DHA

Zabıta, Afyon, Sandıklı, Güncel
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