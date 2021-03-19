Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.. O anlar kamerada - Son Dakika

Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.. O anlar kamerada

19.03.2021 21:01

Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.

Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.. O anlar kamerada

Zincirleme kazada panik anları

Kaza yapan ehliyetsiz sürücüye, genç kadından tepki

4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Park halindeki otomobillerine çarpıp, kazada amcasının yaralanmasına neden olan sürücüye, genç kadından tepki

Amcasının yaralanmasına sinirlenen Elif K:

"Madem arabayı sürmeyi bilmiyorsun, ne diye biniyorsun"

ANTALYA - Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaldırıma çıkarak durabilen aracın içindeki sürücü ve yanındaki yolcu uzun süre kendine gelemedi. Kazada amcası yaralanan genç kadın, sürücüye tepki gösterirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serhat Burak, idaresindeki 07 AAR 297 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı manevra nedeniyle sağ şeritteki park ve seyir halindeki otomobillere çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak'ın otomobili, park halindeki bir araca arkadan çarpmanın da etkisiyle ön tarafı kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ön tarafı hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcunun bir hayli bitkin olduğu görüldü. Otomobiline arkadan çarpılması nedeniyle kazada başından yaralanan Recep Başaran'ın yardımına vatandaşlar koştu. Koltuğa oturtulan ve başına buzlu tedavi uygulanan amcası Başaran'ın yanından yeğeni Elif K, biran olsun ayrılmadı. Elif K, duran araçlarına çarpan Serhat Burak'a ise bir süre tepki gösterdi.

"Amcası yaralanan yeğenden tepki"

Kazada amcası yaralanan Elif K, "Geberseydin. Burada oturan ve arabanı içindeki ne olacaktı. Hala konuşuyorsun. Sen gebereydin inşallah. Madem arabayı sürmeyi bilmiyorsun, ne diye biniyorsun" diye sitem etti.

Direksiyonda bitkin şekilde duran Serhat Burak polislere, "Yani ben şimdi suç mu işledim. Ben normalde başka tarafa Kemer'e gidiyorum. Yanımdaki üçüncü kişinin ismini bilmiyorum. Beni aradı, 'Beni götürebilir misin' dedi. Gerçekten iyiyim. Ben kendime geldim. Abi çekiciyi arayalım mı?" diye konuştu.

"Fren sesine kaçtık"

Kaldırımdaki çiftli koltuk üzerinde oturan Ahmet Şahin, "Arabanın çarptığı yerde koltukta biz oturuyorduk. Araba makas atmaya çalıştı. Üstümüze gelince bizde kaçtık. Fren sesi duymasak bize çarpacaktı" dedi. Recep Başaran'ın tedavisi ayakta ambulansta yapıldı. Otomobilin kaldırımın tamamına ulaşmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Sağlık ekipleri direksiyon başından kaldırılan Serhat Burak'a alkol var mı diye sordu. Burak ise, "Kafa sallayarak 'evet' dedi. Yanındaki yolcu da aynı soruya 'Evet var' diye cevap verdi.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen gençler, diğer sürücülerin şikayetçi olması nedeniyle polis merkezine götürüldü. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Serhat Burak'a cezai işlem de uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan alkol muayenesinde Serhat Burak'ta alkol çıkmadı.

"Kaza anı kamerada"

Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arabanın çarptığı yerde koltukta insanların oturduğu, motosikletlerin olduğu görüldü. Burada bulunan insanların aracının gelişini görüp kaçma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.. O anlar kamerada
Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.. O anlar kamerada
Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.. O anlar kamerada
Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.. O anlar kamerada

Otomobil, Antalya, Alkol, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kurtuldular.. O anlar kamerada - Son Dakika


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