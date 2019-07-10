Son Dakika Haberleri: Üzerlerine kaynar su dökülen 2 çocuk yaralandı
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Üzerlerine kaynar su dökülen 2 çocuk yaralandı

1 saat önce

Siirt'te üzerlerine çaydanlıktaki kaynar suyun döküldüğü iki çocuk yaralandı.

Üzerlerine kaynar su dökülen 2 çocuk yaralandı, System.String[]
Baykan, Siirt, 3. Sayfa
Siirt'te üzerlerine çaydanlıktaki kaynar suyun döküldüğü iki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Baykan ilçesinde meydana geldi. Evlerinin mutfağında oyun oynadıkları esnada Oktay Genç (9) ve Berivan Erdemci (9) adlı kuzenlerin üzerine ocakta kaynayan çaydanlık devrildi. Çaydanlığın devrilmesi sonucu iki kuzenin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralanan çocuklar olay yerine gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:22 Kaynak: İHA
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