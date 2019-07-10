Üzerlerine kaynar su dökülen 2 çocuk yaralandı
1 saat önce
Siirt'te üzerlerine çaydanlıktaki kaynar suyun döküldüğü iki çocuk yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:22 Kaynak: İHA
'te üzerlerine çaydanlıktaki kaynar suyun döküldüğü iki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Baykan
ilçesinde meydana geldi. Evlerinin mutfağında oyun oynadıkları esnada Oktay Genç
(9) ve Berivan Erdemci (9) adlı kuzenlerin üzerine ocakta kaynayan çaydanlık devrildi. Çaydanlığın devrilmesi sonucu iki kuzenin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralanan çocuklar olay yerine gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı Nevşehir'de su baskını sonrasında yer altı şehri ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı