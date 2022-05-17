Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı

17.05.2022 12:15
Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda üzerlerine kaynar su dökülen kardeşler yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda üzerlerine kaynar su dökülen kardeşler yaralandı.

Olay Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdullah ailesinin kızları Safiye (5) ile Emel (6), mutfakta oynamaya başladılar. Mutfak masasının üzerine çıkıp oynayan çocuklar, masa üstündeki kaynar su dolu tencereyi üzerlerine devirdiler. Yaralanan çocuklar, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Tedavileri yapılan kardeşlerden kolundan yaralanan Safiye, tedavinin ardından taburcu edilirken, kardeşi vücudunun yüzde 70'inde 2. derece yanıklar oluşan Emel ise, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı
Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı
Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı
Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı
Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı

YORUMLAR
500
Yıldırım'da su kesintisi Yıldırım'da su kesintisi Üzerlerine kaynar su dökülen kardeşler yaralandı Üzerlerine kaynar su dökülen kardeşler yaralandı
Kaynak: İHA

Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement