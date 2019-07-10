Son Dakika Haberleri: Üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk tedavi altına alındı
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Üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk tedavi altına alındı

55 dakika önce

Siirt'te üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk yaralandı.

Üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk tedavi altına alındı, System.String[]
Siirt, Güncel
Siirt'te üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Alan Mahallesi 1608. Sokaktaki evinde oyun oynayan 4 yaşındaki Sakine Özer'in üzerine kaynar çorba döküldü.
Vücudunda yanık oluşan Özer, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baykan ilçesindeki evlerinin mutfağında oyun oynayan Oktay Genç (9) ve kuzeni Berivan Erdemci'nin (9) üzerine çaydanlık devrildi.
Yaralanan iki kuzen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:04 Kaynak: AA
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