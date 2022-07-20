Gümüşova ilçesinde iplik üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 10.00 sıralarında kimyasal atıkları taşıyan borularda arıza nedeniyle patlama meydana geldi. Bu sırada 3 işçinin üzerine kimyasal madde döküldü. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştu. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. KBRN arındırma ünitesine alınan işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÜZERLERİNE KİMYASAL MADDE DÖKÜLEN 3 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

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