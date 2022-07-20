ÜZERLERİNE KİMYASAL MADDE DÖKÜLEN 3 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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ÜZERLERİNE KİMYASAL MADDE DÖKÜLEN 3 İŞÇİ YARALANDI

20.07.2022 11:26

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesindeki bir iplik fabrikasında borunun patlaması sonucu üzerlerine kimyasal madde dökülen 3 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesindeki bir iplik fabrikasında borunun patlaması sonucu üzerlerine kimyasal madde dökülen 3 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu.

Gümüşova ilçesinde iplik üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 10.00 sıralarında kimyasal atıkları taşıyan borularda arıza nedeniyle patlama meydana geldi. Bu sırada 3 işçinin üzerine kimyasal madde döküldü. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştu. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. KBRN arındırma ünitesine alınan işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜZERLERİNE KİMYASAL MADDE DÖKÜLEN 3 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜZERLERİNE KİMYASAL MADDE DÖKÜLEN 3 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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