ÜZERLERİNE TIR DEVRİLEN İKİ ARKADAŞ, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

İZMİR'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpıp kontrolden çıkan TIR"ın, kaldırımda yürürken üzerlerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Özgür Aydemir (40) ile yanındaki arkadaşı Erol Yılmaz (43) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Kınık - Bergama Karayolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı taksiye, Kınık'tan Bergama yönüne giden Murat Soydan yönetimindeki 10 ABS 837 plakalı TIR çarptı. Sunta yüklü TIR çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki hastaneye gitmekte oldukları öğrenilen 2 yayanın üzerine devrildi. Üzerlerine TIR devrilen yayalardan restoran işletmecisi Özgür Aydemir ile yanındaki arkadaşı İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Cemevi gasilhane görevlisi Erol Yılmaz yaşamını yitirdi. Kazada taksi şoförü Ramazan Çınar ile aracındaki yolculardan Zehra Şahinoğlu, kardeşi Numan Şahinoğlu, TIR şoförü Murat Soydan ile olay yerinden geçen ve yaralılara yardım etmek isterken ayağının kayması sonucu düşüp, kolunu kıran Emine Bayer de yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Numan Şahinoğlu'nun durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

CAMİ VE CEMEVİNDEN UĞURLANDILAR

TIR'ın kaldırımdaki iki kişinin üzerine devrildiği anların bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Devrilen TIR'ın altında can veren ve bekar olduğu öğrenilen Özgür Aydemir'in cenazesi sabah, Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'ndan, evli 2 çocuk babası Erol Yılmaz'ın cenazesi ise öğlen İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. İki arkadaştan Aydemir'in cenazesi, ilk olarak Fatih Mahallesi'ndeki evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada yakınlarından helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın Bergama Mezarlıkbaşı Camii'ne getirilen cenazesi, öğlen kılınan namaz sonrası Bergama İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erol Yılmaz için ise saat 14.30'da Bergama Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Yılmaz'ın cenazesi de Bergama İlçe Mezarlığı'na götürülüp, Aydemir'in mezarı yanına defnedildi.