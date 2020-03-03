UZFED Genel Başkanı Tilkici'den İdlib açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel UZFED Genel Başkanı Tilkici'den İdlib açıklaması - Son Dakika

UZFED Genel Başkanı Tilkici'den İdlib açıklaması

6 saat önce

Uzmanlar Federasyonu (UZFED) Genel Başkanı Ali Tilkici, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez" dedi.

UZFED Genel Başkanı Tilkici'den İdlib açıklaması, System.String[]

Uzmanlar Federasyonu (UZFED) Genel Başkanı Ali Tilkici, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez" dedi.


UZFED Genel Başkanı Ali Tilkici, İdlib'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayımladı. Tilkici, açıklamasında "Bizler, sivil toplum kuruluşu olarak her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Geçtiğimiz günler de idlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman silah arkadaşlarımızın ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.


Tilkici, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Askerlerimiz idlib'de hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur." - ANKARA

Sivil Toplum Kuruluşu, İdlib, Masum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:44 Kaynak: İHA
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