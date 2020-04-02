Son Dakika › Ekonomi › Uzlaşma beklentisi petrolde fiyatları yükseltti - Son Dakika Ekonomi
Uzlaşma beklentisi petrolde fiyatları yükseltti
28 dakika önce
Suudi Arabistan ile Rusya'nın uzlaşacakları beklentisi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:27
Son Dakika Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi