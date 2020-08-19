Uzlaşma komisyonu arazi anlaşmazlığı için tarafları dinledi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesiyle Muş sınırında bulunan araziler üzerinde hak iddia eden vatandaşların arazi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmak için uzlaşma komisyonu tarafları dinledi.

Muş ili sınırları içerisinde bulunan Moray üst bölgesinde gerçekleştirilen uzlaşma toplantısına, uzlaşma komisyonuna başkanlık eden Muş Vali Yardımcısı İdris Akça, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yılık ile arazi üzerinde hak iddia eden taraflar katıldı.

Komisyon tarafından hak iddia edilen taraflar dinlenilerek, tüm bilgi ve belgeler incelendikten sonra herhangi bir hak mahrumiyetine mahal vermeden arazi anlaşmazlığı çözüme kavuşacak.