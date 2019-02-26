Son Dakika Haberleri: Uzlaşmak İçin Mehmetçik Vakfını Adres Gösterdi

Uzlaşmak İçin Mehmetçik Vakfını Adres Gösterdi

13 dakika önce

Kırklareli'nde tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen şüpheli, uzlaştırma kapsamında Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak ceza almadı.

Uzlaşmak İçin Mehmetçik Vakfını Adres Gösterdi, System.String[]
Kırklareli'nde tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen şüpheli, uzlaştırma kapsamında Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak ceza almadı.

Müşteki E.G, tehdit edildiği iddiasıyla Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Ç.B'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ç.B hakkında açılan soruşturma dosyasını, ilgili yasa kapsamına girmesi ve tarafların anlaşma ihtimali bulunması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderdi.

Uzlaştırmacının görüştüğü E.G, şüpheli Ç.B'den Mehmetçik Vakfına bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Mehmetçik Vakfına 100 lira bağışta bulunan şüpheli Ç.B, bağış makbuzunu dosyaya ibraz etti.

Müştekinin şartını yerine getiren Ç.B, tehdit suçlamasından ceza almaktan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:38 Kaynak: AA

Başsavcı, Kırklareli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 11:51:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzlaşmak İçin Mehmetçik Vakfını Adres Gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]