Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi - Son Dakika

Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi

7 saat önce

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2020 yılına ait asgari ücret tarifesi belirlendi.

Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi, System.String[]

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2020 yılına ait asgari ücret tarifesi belirlendi.

Adalet Bakanlığınca belirlenen "2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 145-218 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 436-582 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 582-727 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 727-872 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 872-1018 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde 2-3 kişinin taraf olması durumunda 218-290 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 290-363 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 363-436 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 436-508 lira arasında ücret ödenecek.

Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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