"Uzlaştırma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uzlaştırma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

"Uzlaştırma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Ankara'da, kadın sesi taklidiyle "taciz ettiğiniz kişinin avukatıyım" diye aradıkları kişileri uzlaştırma bahanesiyle dolandıran şebeke çökertildi.

Ankara'da, kadın sesi taklidiyle "taciz ettiğiniz kişinin avukatıyım" diye aradıkları kişileri uzlaştırma bahanesiyle dolandıran şebeke çökertildi.

Alınan bilgiye göre, dolandırıcılık şebekesinin üyeleri, seslerini incelterek bir kadınla görüştüklerine inandırdıkları birçok kişiyi ağlarına düşürdü. Mağdurlarla bir süre sohbet eden şebeke üyeleri, sohbet sonrasında uygunsuz mesaj atan kişileri başka telefon numaralarından arayarak kendilerini avukat veya arabulucu olarak tanıttı.

Şüpheliler, ikinci kez aradıkları mağdurları "Bir kadına taciz mesajı atmışsınız. Ben kadının avukatıyım, dava açılması için bana para ödedi. Uzlaşmak isterseniz kadınla görüşüp anlaşın. Avukatlık masrafını da vereceğim hesaba gönderin." diyerek dolandırdı.

Aynı yöntemle 81 kişiyi dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucunda ekipler, İstanbul Çekmeköy'de düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Dolandırıcılık anı eski eş tarafından kaydedildi

Polise, bir süre önce şüphelilerden E.Y'nin eski eşi tarafından "Kadın taklidiyle dolandırıcılık yapıyor" ihbarında bulunulduğu öğrenildi. E.Y'nin telefonla dolandıcılık yaptığı anlara ilişkin video kayıtları da ortaya çıktı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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