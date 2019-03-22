Uzlaştırma Bürosuna Gelen 65 Bin 667 Dosyadan 21 Bin 662'si Uzlaşmayla Sonuçlandı
28 dakika önce
Haber: Yüksel KOÇ/İstanbul DHAİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen 65 bin 667 dosyadan 21 bin 662 tanesinin tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını açıkladı.
Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul
DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, yaptığı yazılı açıklamada 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen 65 bin 667 dosyadan 21 bin 662 tanesinin tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını açıkladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ceza Muhamekeleri Kanunu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde yapılan değişiklikle uzlaştırma kurumunun aktif hale getirildiği belirtildi. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Uzlaştırma Bürosu'nun kurulduğu hatırlatılan açıklamada, "2017 yılı içerisinde Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen 33 bin 573 adet dosyadan 10 bin 16 adedinin, 2018 yılında gönderilen 26 bin 104 dosyadan 7 bin 351 adedinin, 2019 yılında da 5 bin 990 dosyadan 4 bin 295 adedinin uzlaşma ile sonuçlandığı" açıklandı.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"2018 yılı içerisinde 1. bölgeler arasında çıkarılan orana göre uzlaştırmaya tabi dosyaları uzlaşma ile sonuçlandırma yönünden birinci sırada yer alan Cumhuriyet Başsavcılığımız, cezada alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma kurumuna sağladığı katkıdan ötürü T.C. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül
tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirilmiştir"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:28 Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek
Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz?
Bir Banker Bilo Sahnesi Daha! Afgan Göçmenleri İstanbul Diye Trabzon'a Bıraktılar