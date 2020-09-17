Uzlaştırma ile 805 binden fazla dosyanın tarafları, hakim karşısına çıkmadan anlaştı - Son Dakika

Adalet Bakanlığının ceza muhakemelerinde dostane çözüm yolu olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma ile vatandaşlar, 4 yılda 805 bin 344 dosyada anlaştı.

Her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya, uzlaştırmacılar aracılığıyla çözüme kavuşturulabilirken, taraflar, bu yöntem sayesinde en geç bir ayda sonuca ulaşabiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, taraflar, 2017'de 223 bin 469, 2018'de 208 bin 14, 2019'da 238 bin 905 dosyada uzlaşmayı tercih etti. 2020'de ise 11 Eylül itibarıyla 134 bin 956 dosyada uzlaşmaya varıldı. Böylece 1 Ocak 2017 ile 11 Eylül 2020 arasında 977 bin 858 dosyanın 805 bin 344'ünde uzlaşma sağlandı.

Uzlaşma oranı 2017'de yüzde 80, 2018'de yüzde 81, 2019'da yüzde 84, 2020'nin ilk 8 ayında ise yüzde 85 oldu. Dört yılın ortalamasına bakıldığında ise uzlaşma oranı yüzde 82'yi buldu. Böylece uyuşmazlıkların çözümüne yönelik belirlenen anlaşma kararlarını uygulayan failler, dostane bir çözüm yöntemiyle anlaştı.

Bugüne kadar en fazla uzlaşma, basit yaralama, hakaret, tehdit, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, mala zarar verme, taksirle yaralama, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve basit hırsızlık suçlarında gerçekleşti.

Süreç nasıl işliyor?

Fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşme yapıyor. Taraflar, bu sırada mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma, maddi ve manevi zararın karşılanması ile bağışta bulunma gibi edimleri (anlaşma kararı) belirliyor.

Bu tür edimler üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece uzun yargılama süreçleri de sona eriyor.