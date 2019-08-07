Uzlaştırma rekor kırdı

Cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında son 2,5 yılda 571 bin 35 dosya mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturuldu.

Cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında son 2,5 yılda 571 bin 35 dosya mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uzlaştırma kapsamında belirlenen çok sayıda suç türünde taraflar uzlaştı.

Uzlaştırma kapsamında 2017'de 223 bin 469, 2018'de 208 bin 14 uyuşmazlık anlaşmaya çözüme kavuşturuldu. Bu yıl içinde ise 140 bin 35 uyuşmazlık çözüldü. 2018'de en çok hakaret, basit yaralama, basit tehdit, taksirle yaralama ve mala zarar verme suçlarında uzlaşma sağlandı.

Böylece son 2,5 yıl içinde 571 bin 35 dosyada taraflar uzlaştırma kapsamında mahkemeye gitmeden anlaşmaya vardı. Uzlaştırmadaki başarı oranı ise yüzde 84 olarak belirlendi.

Uzlaştırma süreci nasıl işliyor?

Fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar görüşmeler sırasında mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma, maddi ve manevi zararın karşılanması ve bağışta bulunma gibi edimleri (anlaşma kararı) belirliyor.

Bu tür edimler üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece, uzun yargılama süreçleri de sona eriyor.

Sanıklar uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde ceza almaktan kurtuluyor. Uzlaşma sürecinde mağdur herhangi bir ücret ödemiyor. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer masraflar devlet tarafından karşılanıyor. Uzlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde sanıktan da herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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