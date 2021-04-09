Uzlaştırma yöntemleriyle mahkemeye gitmeden taraflar el sıkışıyor - Son Dakika

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uzlaştırma yöntemleriyle, taraflar mahkemeye gitmeden anlaşıyor ve uzlaşı kültürü daha da güçleniyor.

Onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde Bakanlık tarafından 1 Ocak 2017'den beri Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde hayata geçirilen ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaştırma ile taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor, toplumsal uzlaşı kültürünün güçlenmesine yardımcı oluyor.

'UZLAŞTIRMACININ GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ TARAFLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLUYOR'

Samsun'da basit yaralama olayıyla ilgili bir soruşturma kapsamında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı, müşteki ve şüpheli taraflar ile görüştü. Taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda müşteki, şüpheliyle 3 köy okulu öğrencisine birer tablet bağışı yapılması karşılığında uzlaştı. Böylece edimin ifasıyla ihtiyaç sahibi üç öğrenci tablet sahibi oldu. Bursa'da da, trafik kazası neticesinde 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan başlatılan soruşturma dosyası, suçun uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü taraflar, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne bağış yapılması ediminde uzlaştı. Şüpheli, mağdur talebi üzerine bir adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Böylece muhtaç bir hasta da tekerlekli sandalye ihtiyacı da karşılanmış oldu.

'BUGÜNE KADAR 963 BİN 66 DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI'

Ceza uyuşmazlıklarının klasik yargılamaya göre daha az masrafla ve daha kısa sürede çözümünü sağlayan uzlaştırma, tarafların memnuniyeti ve uzlaşması temelinde uygulanıyor. Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla bugüne kadar 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlanırken, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83 oldu. Uygulamada taraflar Mehmetçik Vakfına, Şehit ve Gazi Yakınları için açılan hesaplara, Lösemili Çocuklar Vakfına, kadın sığınma evlerine, kız yetiştirme yurtlarına ve çocuk yuvalarına bağış, engelli vatandaşlarımıza akülü araba bağışı, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye yardımı, kıyafet bağışı, fidan ve ağaç dikme, Kızılay'a kan bağışı gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor.

(Engin Yağcı/İHA)