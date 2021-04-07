UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR - Son Dakika

UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

07.04.2021 10:32

İZMİRLİ avukatlar, mayıs ayında yapılacak Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı'na kısa bir süre kala adaylara önerilerde bulundu.

İZMİRLİ avukatlar, mayıs ayında yapılacak Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı'na kısa bir süre kala adaylara önerilerde bulundu. Yaklaşık 50 bin adayın gireceği sınav öncesinde avukatlar, adayların ezberden ziyade konuları okuyup kavramaları gerektiğinin altını çizdi.

Adalet Bakanlığı tarafından Uzlaştırmacı Sınavı'nın 9 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. 5 bin personel alımı yapılacak olan sınava yaklaşık 50 bin aday başvururken, İzmirli avukat ve arabulucular Pakize Pelin Özşahinli, Tuğba Balkan, Uğur Uluocak Acabey ve Özkan Özşahinli sınav öncesi adaylara önemli uyarılarda bulundu. Uzlaştırmacılık sınavına ilişkin bilgilerini iki kitapta toplayan avukatlar, adayların hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiğinin de altını çizdi. Uzlaştırmacıyla arabulucu farkını anlatan Avukat Uğur Uluocak Acabey, "Uzlaştırmayı; kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur yahut suçtan zarar görenin cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılması suretiyle anlaşmazlığın giderilmesi süreci şeklinde tanımlayabiliriz. Avukatlar ve hukuk öğrenimi görenler uzlaştırmacı olabilirler. Gerekli eğitim alanlar sınava girerek uzlaştırmacı olabilirler. Arabuluculuk tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanırken; uzlaştırma ise uzlaştırma kapsamı bir suç nedeniyle soruşturma evresinde savcılık tarafından, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından resen uygulanan bir süreçtir" dedi.

'100 SORU, 150 DAKİKA'

Adayları çoktan seçmeli 100 sorunun beklediğini vurgulayan Avukat Özkan Özşahinli, "Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı sınav tarihini ilan ettikten sonra 8-18 Şubat tarihleri arasında başvurular tamamladı ve adaylar sınava hazırlanmaya başladı. Uzlaştırmacı olabilmek için yazılı sınavda başarılı olmak gerekiyor. Adayları çoktan seçmeli 100 soru bekliyor ve süreleri de 150 dakika olacak. Adayların, sınavda 70 puan alması ve belirlenen 5 bin kişi arasına girmeleri gerekiyor. Ancak 5 bininci kişiyle aynı puanı alanlar da başarılı sayılacaklar. Yani 5 binle sınırlı olarak düşünmemek gerekiyor. Zaten sınav haricinde de herhangi bir mülakat veya sınav da olmayacak. Başarılı olanlar sicile kaydedildikten sonra görevlerine başlayabilecek" diye konuştu.

'YÖNETMELİĞİN HER MADDESİ ÖĞRENİLMELİ'

Adayların ezber yapmak yerine konuları kavramalarının sınavda daha fazla işlerine yarayacağını vurgulayan Avukat Pakize Pelin Özşahinli, "Uzlaştırmacı adayları öncelikle Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın hazırladığı kitaba çalışmalılar. Ancak bu kitap, 2017 yılında sınavdan önce hazırlanmıştı. Bu süreçte kanunda ve yönetmelikte de değişiklikler de meydana geldi. Kitabın da bu değişikliklere göre güncelleneceği söylenmesine rağmen henüz bu gerçekleşmedi. Bunu beklerken kitaplardan çalışmalarını yine de tavsiye ediyorum. Kitabın içinde kanun zaten var. Ceza Muhakemesi Kanunu 253, 254 ve 255'inci maddelerine çalışmaları gerekiyor. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Yönetmeliği'nin de her maddesinin mutlaka okuyup öğrenmeleri gerekiyor. Bunların yanı sıra her yıl yayınlanan uzlaştırmacı asgari ücret tarifesindeki birkaç hükümden de soru gelebilir. Tarifenin içindeki hukuki hükümleri çalışmalarında da fayda var. Ezberden ziyade bu konuların okuyarak kavranması gerekiyor" dedi.

Avukat Tuğba Balkan da yazdıkları kitapların üzerinde uzun süredir çalıştıklarının altını çizdi.

UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR
UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR
UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR
UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR
UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR
UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR
UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR
UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZLAŞTIRMACI SINAVI'NA GİRECEKLERE, AVUKATLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR - Son Dakika


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