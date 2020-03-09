Uzlaştırmacılar çalıştay düzenleyip, fidan dikti - Son Dakika
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Uzlaştırmacılar çalıştay düzenleyip, fidan dikti

6 saat önce

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan uzlaştırmacıların oluşturduğu 'Onarıcı Adalet Platformu' öncülüğünde 'Uzlaştırmacı Çalıştayı'nın ikincisi düzenlendi.

Uzlaştırmacılar çalıştay düzenleyip, fidan dikti, System.String[]

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan uzlaştırmacıların oluşturduğu 'Onarıcı Adalet Platformu' öncülüğünde 'Uzlaştırmacı Çalıştayı'nın ikincisi düzenlendi. Çalıştayda, binden fazla uzlaştırmacının katıldığı anket ile belirlenen 'sorunlar' masaya yatırılıp, çözümleri tartışıldı.

Mağdur ile şüpheli ya da sanık arasında uzlaşma sağlayan uzlaştırmacılar, 2. Uzlaştırmacılar Çalıştayı'nı düzenledi. Onarıcı Adalet Platformu tarafından gerçekleştirilen çalıştayda, ücret, tebligat, adliyeler arası tek tiplik ve taraflar ile yaşanan sorunların, uzlaşma sürecindeki etkileri tartışıldı. Çözüm önerileri ele alındı.

SORUNLARI ANKETLE BELİRLEDİLER

Binden fazla uzlaştırmacı arasında yapılan ve Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni'ye bizzat teslim edilen ankette ortaya çıkan sorunlar ve taleplerin de görüşüldüğü çalıştayda, Anadolu Adliyesi Uzlaştırma Savcısı Abdülaziz Taş ise savcıların uzlaştırmacılardan beklentilerini dile getirdi.

CÜNİ: HER ZAMAN YANINIZDAYIM

AÇD Başkanı Cüni'nin her zaman doğru ve işini iyi yapan uzlaştırmacıların yanında olduğu mesajının iletildiği çalıştayın ardından da, geçen yıl ilan edilen 9 Mart Uzlaştırmacılar Günü kapsamında, fidan dikimi yapıldı.

FİDAN DİKTİLER

Maltepe Belediyesi'ne ait Kamuran Kumkumoğlu Parkı'ndaki fidan dikiminin ardından Uzlaştırmacılar Adnan Kervan, Sezgin Özaytekin, Arif Kabakğuz Demirel, Recep Gürkan Karakaş, Mehmet Bulaşmak, Nizamettin Doğru, Mehmet İlhan, Firdevs Karagündüz, Nigar Kutlu, Jale Atasay, Türkmen Duman vatandaşları uzlaştırma konusunda bilgilendirdi.

Onarıcı Adalet Platformu'ndan Adnan Kervan, ileri ki günlerde bir parka Onarıcı Adalet Parkı adı verilmesi için Maltepe Belediyesi'ne dilekçe verdiklerini anlatarak, İzmir'den Adıyaman'a kadar pek çok ilde uzlaştırmacıların fidan dikimi başlattıklarını söyledi.


Anadolu Adalet Sarayı, Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
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