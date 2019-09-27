Son Dakika Haberleri: Uzlaştırmacılardan Başkan Ataç'a ziyaret
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Uzlaştırmacılardan Başkan Ataç'a ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği (ES-UZ-DER) Başkanı Muharrem Akaydın ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Uzlaştırmacılardan Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği (ES-UZ-DER) Başkanı Muharrem Akaydın ve beraberindekileri makamında ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak ES-UZ-DER Başkanı Muharrem Akaydın ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Akaydın, dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi vererek, toplumda uzlaşma kültürünün yaygınlaşması ve vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini anlattı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da Akaydın ve dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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