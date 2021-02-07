Uzm. Dr. Akın: "Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var" - Son Dakika

Uzm. Dr. Akın: "Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var"

07.02.2021 14:04

Uzm. Dr. Akın: "Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var" Gastroentoloji Uzmanı Dr. Onur Akın, bazı reflü hastalarının göğüs ağrısı ve nefes darlığını kalp rahatsızlığı zannederek doktora gittiğini söyledi.

Uzm. Dr. Akın: "Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var"

KONYA - Gastroentoloji Uzmanı Dr. Onur Akın, bazı reflü hastalarının göğüs ağrısı ve nefes darlığını kalp rahatsızlığı zannederek doktora gittiğini söyledi.

Medova Hastanesi Gastroentoloji Uzmanı Dr. Onur Akın, reflünün yiyip içilenlerin mide özsuyu ile beraber ağza geri gelmesi olduğunu söyledi.

"Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var"

"Bu bazen tipik bulgularla olduğu gibi atipik bulgularla da olabilir. Yani hasta bunu hissedemeyebilir" diyerek reflünün nedenlerine değinen Uzm. Dr. Onur Akın, "Ses kısıklığı, öksürük, gıcık öksürüğü, boğaz temizleme ihtiyacı, dental dediğimiz dişte erozyonlarla yani gizli bir reflü şeklinde de gelebilir. Yani hastalık bize maske takmış gibi gelebilir. Teşhiste bazı zorlanmalarımız olabiliyor. Kulak burun boğaz hastalarının nefes darlığı ile göğüs hastalıklarına gitmeleri gibi hatta bazen göğüste yanmayla beraber olduğu zaman kalp hastalığı zannedilerek kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var, hatta anjiyo olan. Anjiyo olanların önemli bir bölümünde hiçbir şey çıkmayınca hastalar tekrar bize geliyor" dedi.

"Gece yemeği reflüyü kolaylaştırıyor"

Reflüyü artıran nedenleri anlatan Akın, "Yediklerimiz, içtiklerimiz, yemek borusundaki anatomik bozukluklar, mide fıtığı gibi hastalıklar reflüyü kolaylaştırmaktadır. Yağlı gıdalar, soğan, sarımsak ve yoğun çiğ sebzelerin tüketilmesi reflüyü tetiklemektedir. Bilhassa tatlılar, çikolatalı gıdalar, naneli içecekler, nane yemek borusundaki basıncı düşürerek geri gelmeyi artırmaktadır. Gece yenilen ağır yemekler yemekten sonra hemen yatmak reflüyü de pozisyon olarak kolaylaştırmaktadır. Reflünün tanı ve tedavisinde de her zaman standart tedaviler yetmediği zaman mutlaka gastroentoloji uzmanına başvurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Tedavi edilmezse yemek borusunda darlığa yol açar"

Mide koruyucular ile hastalığın büyük çoğunluğunun tedavi edildiğini kaydeden Akın şunları söyledi: "Tedavi ediyoruz ama mecbur kalınan vakalarda hasta eğer ilaç kullanmak istemiyorsa hem endoskopik yöntemler var, özellikle de hastaların yüzde 10'unda tercih ettiğimiz cerrahi yöntemlerle de reflü tedavisi yapılabiliyor. Reflü tedavi edilmediği takdirde yemek borusunun alt ucunda birtakım darlıklar meydana getiriyor. Çok az oranda da olsa istenmeyen olumsuz hastalıklar da başlayabiliyor. Reflü komplikasyonu olarak, bunlar yüzde olarak düşüktür. Dirençli reflülerde mutlaka ilgili gastroentoloji uzmanına başvurulması gerekmektedir. Bilinçsiz ilaç kullanılıyorsa hekimin önerisiyle ilaçları ve diyetleri düzenli almaları gerekiyor.

Uzm. Dr. Akın: Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var
Uzm. Dr. Akın: Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var
Uzm. Dr. Akın: Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var
Uzm. Dr. Akın: Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var

Onur Akın, Doktora, Reflü, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzm. Dr. Akın: 'Kalp doktoruna giden çok reflü hastamız var' - Son Dakika


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