Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz" - Son Dakika

Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz"

25.05.2021 09:49

- Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz" "Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr.

- Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz"

"Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım"

SAMSUN - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, Kovid-19 aşılarının insanları yoğun bakıma düşürmeme konusunda yüzde 100 etkili olduğunu belirterek, "Yazın biraz daha rehavet ve rahatlık olacak. Sonbaharda okullar açılacak, hava soğuyacak, pandeminin aktivasyonlarını yine görebileceğiz. Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım" dedi.

Uzmanlar tarafından pandemide en önemli silah aşı olarak gösteriliyor. Şu an Türkiye'de uygulanan "Sinovac" ve "Biontech" aşılarının da arasında çok ciddi bir fark olmadığını söyleyen Medıcana Internatıonal Samsun Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2 aşının avantaj ve dezavatanjları olduğunu belirten Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, " Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasında temiz içme suyu kullanımı dışında insanlığın hastalıkla mücadelesinde antibiyotiklerde dahil olmak üzere en önemli buluş aşılardır, diyor. Bu aşılarda 2 tane ana grup vardır. Bir mRNA aşıları diyoruz, bir inaktif aşılar diyoruz. Bunu biraz daha pratik bir dille yaparsa Biontech aşısı mRNA diyoruz, Çin aşısı inaktif aşıdır. Bu mRNA aşıları vücuttaki immün sistemini uyaracak protein moleküllerini direkt olarak vermek yerine RNA'sını veriyoruz. İnaktif aşılarda ise virüs yeterli miktarda üretiliyor. Sonra öldürülüyor, inaktif ediliyor. Bunları sadece RNA değil de tüm yapısındaki veriyorsunuz. Tabii, 2 aşının da avantaj ve dezavantajları var. İnaktif aşılarda bir dezavantaj şu şekilde var: Uzun süre alıyor. Yani inaktif aşıyı üretmek, öldürmek belki 6 ay belki 8 ay alabiliyor. mRNA aşılarında modern teknikler kullanıldığı için belki 15 gün gibi kısa sürede bunu üretme şansı var. Varyantları karşı kısa sürede ufak bir değişikle tekrardan üretime sokulabiliyor. Şu aşı daha iyi sonuç veriyor diye bir şey demek çok mümkün değil. Bu aşılar bize şunu göstermiştir: Sizi yoğun bakıma düşürmemek adına yüzde 100 etkililerdir. Her iki aşı grubu bunda etkilidir" diye konuştu.

"Sonbaharda hava soğuyacak pandeminin aktivasyonları yine görebileceğiz"

Yaz aylarında insanlarda daha bir rehavet ve rahatlama olacağından dolayı daha dikkatli olmak konusunda uyarıda bulunan Dr. Dikmen, "Aşı yapılıyor ama 'hasta olmayacağız' garantisi yok ama sizi entübe haline getirmiyor. Aşılar çıktı diye pandemi hemen bitecek diye bir kaydımız da yoktur. Bu biraz zaman alacak. Pandemiden korunmak için en az yüzde 70-80 aşılanmamız gerekiyor. Bu aşıların korkulacak bir yan etkisi yoktur. Aşılandık diye hastalığı bulaştırmayacağız demek değildir. Bu aşılar virüsten koruyor ama mukozal immünüteyi çok fazla uyarmıyor. Ben aşılıyım ben de mikrop olmaz dememek lazım. Biz geçen yaz bir rahatlık yaşadık. Bu pandemide de yazın bir rahatlığı olacak. Yazın biraz daha rehavet ve rahatlık olacak. Sonbaharda okullar açılacak, hava soğuyacak pandeminin aktivasyonları yine görebileceğiz. Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım. Aşılar arasında çok ciddi bir farklılık yok" şeklinde konuştu.

Uzm Dr. Dikmen: Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz
Uzm Dr. Dikmen: Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz
Uzm Dr. Dikmen: Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz
Uzm Dr. Dikmen: Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz

Mikrobiyoloji, okullar, Samsun, Silah, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzm Dr. Dikmen: 'Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar! Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor! Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz Bakan Soylu, Bakan Soylu, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusunu yanıtladı: Hiç düşünmedim Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim

Son Dakika Haberleri
10:01 Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar!
09:41 Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor!
09:40 Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
09:21 Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar
09:19 Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu
09:13 Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?
09:11 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
09:05 Alev Alev dizisinde aşıklar mutlu sona ulaşıyor! Final bölümünün fragmanı yayınlandı
09:01 Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
08:59 Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne neden oldu Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne neden oldu         
10:01
2. el oto satışında yeni dönem başlıyor! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza 2. el oto satışında yeni dönem başlıyor! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza         
09:56
Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama         
09:40
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?         
09:14
Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi         
09:00
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var         
20:23
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?         
15:58
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 10:10:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement