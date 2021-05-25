Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz" - Son Dakika

- Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz"

"Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım"

SAMSUN - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, Kovid-19 aşılarının insanları yoğun bakıma düşürmeme konusunda yüzde 100 etkili olduğunu belirterek, "Yazın biraz daha rehavet ve rahatlık olacak. Sonbaharda okullar açılacak, hava soğuyacak, pandeminin aktivasyonlarını yine görebileceğiz. Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım" dedi.

Uzmanlar tarafından pandemide en önemli silah aşı olarak gösteriliyor. Şu an Türkiye'de uygulanan "Sinovac" ve "Biontech" aşılarının da arasında çok ciddi bir fark olmadığını söyleyen Medıcana Internatıonal Samsun Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2 aşının avantaj ve dezavatanjları olduğunu belirten Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, " Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasında temiz içme suyu kullanımı dışında insanlığın hastalıkla mücadelesinde antibiyotiklerde dahil olmak üzere en önemli buluş aşılardır, diyor. Bu aşılarda 2 tane ana grup vardır. Bir mRNA aşıları diyoruz, bir inaktif aşılar diyoruz. Bunu biraz daha pratik bir dille yaparsa Biontech aşısı mRNA diyoruz, Çin aşısı inaktif aşıdır. Bu mRNA aşıları vücuttaki immün sistemini uyaracak protein moleküllerini direkt olarak vermek yerine RNA'sını veriyoruz. İnaktif aşılarda ise virüs yeterli miktarda üretiliyor. Sonra öldürülüyor, inaktif ediliyor. Bunları sadece RNA değil de tüm yapısındaki veriyorsunuz. Tabii, 2 aşının da avantaj ve dezavantajları var. İnaktif aşılarda bir dezavantaj şu şekilde var: Uzun süre alıyor. Yani inaktif aşıyı üretmek, öldürmek belki 6 ay belki 8 ay alabiliyor. mRNA aşılarında modern teknikler kullanıldığı için belki 15 gün gibi kısa sürede bunu üretme şansı var. Varyantları karşı kısa sürede ufak bir değişikle tekrardan üretime sokulabiliyor. Şu aşı daha iyi sonuç veriyor diye bir şey demek çok mümkün değil. Bu aşılar bize şunu göstermiştir: Sizi yoğun bakıma düşürmemek adına yüzde 100 etkililerdir. Her iki aşı grubu bunda etkilidir" diye konuştu.

"Sonbaharda hava soğuyacak pandeminin aktivasyonları yine görebileceğiz"

Yaz aylarında insanlarda daha bir rehavet ve rahatlama olacağından dolayı daha dikkatli olmak konusunda uyarıda bulunan Dr. Dikmen, "Aşı yapılıyor ama 'hasta olmayacağız' garantisi yok ama sizi entübe haline getirmiyor. Aşılar çıktı diye pandemi hemen bitecek diye bir kaydımız da yoktur. Bu biraz zaman alacak. Pandemiden korunmak için en az yüzde 70-80 aşılanmamız gerekiyor. Bu aşıların korkulacak bir yan etkisi yoktur. Aşılandık diye hastalığı bulaştırmayacağız demek değildir. Bu aşılar virüsten koruyor ama mukozal immünüteyi çok fazla uyarmıyor. Ben aşılıyım ben de mikrop olmaz dememek lazım. Biz geçen yaz bir rahatlık yaşadık. Bu pandemide de yazın bir rahatlığı olacak. Yazın biraz daha rehavet ve rahatlık olacak. Sonbaharda okullar açılacak, hava soğuyacak pandeminin aktivasyonları yine görebileceğiz. Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım. Aşılar arasında çok ciddi bir farklılık yok" şeklinde konuştu.