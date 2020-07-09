Uzm. Dr. Tolunoy, sosyal medyanın ölümcül etkisine dikkat çekti - Son Dakika

Uzm. Dr. Tolunoy, sosyal medyanın ölümcül etkisine dikkat çekti

PSİKİYATRİST Uzm. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, gençlerin sosyal medya platformlarında fenomen olabilmek uğruna hayatını tehlikeye attığına, hatta bazılarının ölümle sonuçlandığına dikkati çekti.

PSİKİYATRİST Uzm. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, gençlerin sosyal medya platformlarında fenomen olabilmek uğruna hayatını tehlikeye attığına, hatta bazılarının ölümle sonuçlandığına dikkati çekti. Ailelerin çocuklarını gözlemlemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Tolunay, "Çocuklarınızın sosyal medyadaki yaşantısına bakın. Agresif veya öfkeli tavırlarını bu alanda yaşıyor olabilir" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de fenomen olmak uğruna çeşitli davranışlar sergileyen gençlerin çılgınlıkları bazen ölümle sonuçlanıyor. Son olarak önceki gün Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki Oğuzhan Baylan'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkartıldı.

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Antalya'da, 15 yaşındaki Deniz Şahin de dün arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atladı. Kendisinin kameraya alınmasını isteyen genç, denize çakılarak hayatını kaybetti. Gencin denize atlaması ve su üzerinde hareketsiz kalması, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Geçen ay yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna son anda yetişen Görkem Varlık, İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde sınava alınmadığı gerekçesiyle kendini yerlere atmış, Youtuber olan gencin mizansen yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen, Gaga Bulut ismiyle tanınan ve gerçek ismi Bulut Altuğ olan genç, geçen yıl İzmir Kordon'da çocukları para karşılığında öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Rüzgar Ozan Dikici, anneannesinin kafasında yumurta kırdığı anları kayda alarak, Instagram hesabında yayınlayınca tepki toplamıştı.

FENOMEN OLMAK UĞRUNA

Antalya'da yaşayan Psikiyatrist Uzm. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, sosyal medyanın hayatın bir parçası olduğunu anlattı. Sosyal medya kullanımında özellikle gençlerin bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Tolunay, bireylerin gençlik dönemlerinde değer görme ve ait hissetmek için sosyal medyada fenomen olmak uğruna çeşitli davranışlar sergilediğini aktardı. Afyonkarahisar'da bir gencin sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamadığını hatırlatan Uzm. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, gençlerin takipçi kazanmak uğruna video çekerken öldüğünü söyledi. Ailelerin çocuklarının sosyal medya platformlarında yaptığı davranışları gözlemlemesi gerektiğini anlatan Dr. Tolunay, "Gençlerin bireylerin özellikle ait olma, değer görme, yeterli hissetme gibi duyguların çok yoğun yaşandığı ve fenomen olma yolunda da adım atıldığı bir dönemdir. Diğer kişiler de beni görsün düşüncesiyle birtakım davranışlar sergilediği zamandır. Bu anlamda gençlerin bazı davranışlarının sonuçları çok ağır olabiliyor" dedi.

'BUNUN ADI İSTİSMASDIR'

Son dönemde sosyal medyada bazı ailelerin çocuklarına sigara içirdiğini gösteren videoların yayıldığını hatırlatan Uzm. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, bu konuda şunları söyledi:

"Bazı aileler çocukların fotoğrafları çok paylaşıyor, çocuklarına sigara içirmek gibi uygun olmayan veya çok küçük bir çocuğu araba kullandırmak gibi görüntüler görüyorum. Bu davranışları kesinlikle onaylamıyorum. Bunun adı istismardır. Çünkü o çocuğun isteği, rızası dışındaki davranışlardır."

AİLELER DE ÖĞRENMELİ

Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte ailelerin de yeni sosyal medya platformlarını öğrenip bilinçlenmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Tolunay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailelerin gençlerle açık ve dürüst bir iletişim halinde olmak gerekiyor. Sosyal medyadan yüzde 100 soyutlamak da doğru değil ama çocuğun ne istediğini, ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamaya çalışmak, sosyal medyada çok vakit geçirdikten sonra kötü hissediyorsa bunun sebeplerini öğrenmek, neyi örnek aldığını bilmek gerekiyor. Onları anlamaya çalışın. Sosyal medyada kullanılan uygulamaları bilmiyorsanız, öğrenmeye çalışın. Aileler sosyal medyayı öğrenmeli. Çünkü bilinmeyen bir şey hayatta hep kaygı verir."

ÇOCUKLARI GÖZLEMLEYİN

Mümkün olduğu kadar ailelerin çocuklarını gözlemlemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, "Çocuklarınızın sosyal medyadaki yaşantısına bakın. Agresif veya öfkeli tavırlarını bu alanda yaşıyor olabilir. Mesela okulda duygusal ve davranışsal olarak sıkıntı yaşayan bir çocuk bunları sosyal medyaya yansıtıyor olabilir veya çok sessiz sakin bir çocuksa içindeki öfke kin ve öç alma duygularını sosyal medyaya farklı yansıtıyor olabilir. Farklı bir dünya çizebilir. Çocuklarınızı gözlemleyin" dedi.

Özellikle duygusal ve davranışlar sorunlar yaşayan gençlerin sosyal medya platformlarında çok daha riskli şeyler yapabildiğini anlatan Uzm. Dr. Tolunay, bazı sorunlar varsa ve baş edilemiyorsa uzmandan destek alınmasını önerdi.


Tolunay Kafkas, Antalya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzm. Dr. Tolunoy, sosyal medyanın ölümcül etkisine dikkat çekti - Son Dakika
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