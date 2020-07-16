Uzman çavuş, 15 Temmuz'da üniformasıyla nikahına katıldı - Son Dakika

Uzman çavuş, 15 Temmuz'da üniformasıyla nikahına katıldı
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, komando uzman çavuş Recep Saraç (27), 15 Temmuz'da kıyılan nikahına üniformasıyla katıldı.
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, komando uzman çavuş Recep Saraç (27), 15 Temmuz'da kıyılan nikahına üniformasıyla katıldı.
Komando uzman çavuş Recep Saraç ile Sevde Nur Albayrak (22), dün nikah yapmak üzere Çay Belediyesi nikah salonuna geldi. Evlendirme memuru Ali İbrahim Yangıncı tarafından kıyılan nikaha üniformasıyla katılan Recep Saraç, mesleğini çok sevdiğini söyledi. 4 yıldır doğu ve güneydoğu illerinde görev yaptğını aktaran Saraç, "Şu an Ardahan komando birliğindeyim. Görev gereği ve komando olduğum için dağlarda PKK'lı hainlerle çatıştım. Evlenmek bu güne nasipmiş. 4 aydır nişanlıydım. İzin alarak geldim. Gururla giydiğim üniformamla nikahımı kıydım. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Allah herkese sevdiğiyle evlenmeyi nasip etsin" dedi.Komando uzman çavuş ile evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Sevde Nur Saraç ise "Eşime desteğim sürecek. Asker eşi olmak beni gururlandıracak. Eşime görevinde başarılar diliyorum. Severek evlenen çiftlere mutluluklar dilerim" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:46 Kaynak: DHA
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