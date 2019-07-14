Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş Ağır'ın şehadet haberi babaevine ulaştı
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Uzman Çavuş Ağır'ın şehadet haberi babaevine ulaştı

14 saat önce

Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesindeki babaevinde yas var.

Uzman Çavuş Ağır'ın şehadet haberi babaevine ulaştı, System.String[]
Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesindeki babaevinde yas var.
Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşayan Ağır'ın ailesine, oğullarının şehit oluğu haberini ilçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve beraberindeki askeri yetkililer verdi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Ağır'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.
Hakkari, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:46 Kaynak: AA
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