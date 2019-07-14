Uzman Çavuş Ağır'ın şehadet haberi babaevine ulaştı
14 saat önce
Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesindeki babaevinde yas var.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:46 Kaynak: AA
merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma
Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla
'nın Fethiye
ilçesindeki babaevinde yas var. Karaçulha
Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda yaşayan Ağır'ın ailesine, oğullarının şehit oluğu haberini ilçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve beraberindeki askeri yetkililer verdi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Ağır'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.
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