Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı - Son Dakika
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Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı

14.06.2022 23:19

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde apandist ameliyatı olan ve taburcu edilirken, Dr. Tahir Tarımer'a şiddet uygula iddiasıyla hastane personeli tarafından alkışlarla protesto edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın izlenen kamera kayıtları son suçsuz olduğu tespit edildi Açığa alınan Aladağlı görevine dönerken, darp iddiasında bulunan Dr. Tarımer açığa alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş ise alkışlı protestoda bulunan 85 hastane personelinin ifadesini almaya başladı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandist teşhisi konularak ameliyat edildi.

Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı

"SİNİRLENEREK İTİP, BOĞAZIMI SIKTI" İDDİASI

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı: "Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı."

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darbettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı

"İFTİRAYA UĞRADIM" DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Doktor Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.

Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı

UZMAN ÇAVUŞ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.

Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı

İDARİ SORUŞTURMA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, olayla ilgili idari soruşturması tamamlandı. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirlendi. Genişletilen soruşturma kapsamında sayı 85'e ulaştı. Sağlık Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılanların ifadelerini almaya başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen olayla ilgili iddianamenin tamamlanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı - Son Dakika

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