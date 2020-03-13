Uzman çavuş, 'anne özlemi' mektubu bırakıp, intihar etti - Son Dakika
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Uzman çavuş, 'anne özlemi' mektubu bırakıp, intihar etti

6 saat önce

İZMİR'in Bayındır ilçesinde görevli Uzman Çavuş Emre İ. (28), tabancasıyla yaşamına son verdi.

Uzman çavuş, 'anne özlemi' mektubu bırakıp, intihar etti, System.String[]

İZMİR'in Bayındır ilçesinde görevli Uzman Çavuş Emre İ. (28), tabancasıyla yaşamına son verdi.

Bayındır ilçesinde bir yıldır görev yapan Adanalı Uzman Çavuş Emre İ., dün akşam yalnız yaşadığı evinde tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Emre İ.'yi ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Emre İ., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. Emre İ.'nin 2017'de ölen annesini çok özlediğini belirten intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.


Bayındır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:28 Kaynak: DHA
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