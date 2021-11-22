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Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti

22.11.2021 10:36
Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında araç içerisinde kalan uzman çavuş yanarak can verdi.

Muğla- Fethiye karayolu Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda 48 JZ 488 plakalı araç ile 34 BBU 586 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da yanmaya başladı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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ARAÇ İÇERİSİNDE YANARAK CAN VERDİ

Kazada ticari araçtaki sürücü yaralı olarak araçtan çıkarken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı bağlı Komando Taburu'nda görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş Çetin Torun, araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti

Tragger, Çavuş, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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