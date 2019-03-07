Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Ağır Yaralandı (2)

Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Ağır Yaralandı (2)

1 saat önce

KURTARILAMADI Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla vurularak, ağır yaralanan Uzman Çavuş S.Ö., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Ağır Yaralandı (2), System.String[]
KURTARILAMADI 

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde arkadaşının tabancasından çıkan kaza  kurşunuyla vurularak, ağır yaralanan Uzman Çavuş S.Ö., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uzman Çavuş S.Ö.'yü vuran arkadaşı gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:16 Kaynak: DHA

Aralık, Iğdır, Güncel
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