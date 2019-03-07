Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Ağır Yaralandı (2)
1 saat önce
KURTARILAMADI Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla vurularak, ağır yaralanan Uzman Çavuş S.Ö., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI Iğdır
'ın Aralık
ilçesi İran
sınırındaki Gökay bölüğünde arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla vurularak, ağır yaralanan Uzman Çavuş S.Ö., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi
'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uzman Çavuş S.Ö.'yü vuran arkadaşı gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:16 Kaynak: DHA
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