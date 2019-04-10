Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahının Kazara Ateş Almasıyla Şehit Oldu

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır (27), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır (27), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.



Olay, dün Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Mahmut Kır, dün akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nda iken arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kır, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Kır'ın cenazesi, Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Giresun'a gönderilecek. Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Tunceli

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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