Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahının Kazara Ateş Almasıyla Şehit Oldu (2)

MEMLEKETİNE DUALARLA UĞURLADITunceli'nin Nazımiye ilçesinde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

MEMLEKETİNE DUALARLA UĞURLADI



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgenaral Osman Erbaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve askeri erkan katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında katafalka konulan şehit Kır'ın özgeçmişi okunarak, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilip, helallik alındı. Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın tabutu, toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Giresun'u gönderildi.



Erkan BAY/ELAZIĞ,





Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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