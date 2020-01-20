Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti - Son Dakika

Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti

43 dakika önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Deniz Piyade Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Yasin S.(26), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Deniz Piyade Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Yasin S.(26), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Yasin S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Atatürk Anıtı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Piyade Uzman Çavuş Yasin S., sahil kenarına gelerek burada bir süre vakit geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yasin S., beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yasin S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor.


- İzmir
Adli Tıp Kurumu, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:57 Kaynak: DHA
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