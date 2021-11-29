Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2) - Son Dakika

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Uzman çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.H. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler M.H., Y.E.K. ve M.S. ise tutuklandı.