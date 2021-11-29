Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2) - Son Dakika

Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)
29.11.2021 17:07
3 KİŞİ TUTUKLANDIUzman çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.H. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Uzman çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.H. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler M.H., Y.E.K. ve M.S. ise tutuklandı.
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