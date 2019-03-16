Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlu Lojmanda Ölü Bulundu

Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlu Lojmanda Ölü Bulundu

18 dakika önce

Tunceli'de bir uzman çavuş, eşi ve oğlu, evlerinde silahla vurulma sonucu ölmüş halde bulundu.

Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlu Lojmanda Ölü Bulundu, System.String[]
Tunceli'de bir uzman çavuş, eşi ve oğlu, evlerinde silahla vurulma sonucu ölmüş halde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarının sakinleri, uzman çavuş Hüseyin Bektaş ve ailesinden haber alamayınca kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine bina sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

Daire kapısını kırarak içeri giren jandarma ekipleri, uzman çavuş Hüseyin, eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğulları Doruk Bektaş'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Eve gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve Hüseyin Bektaş'a ait olan beylik tabancası bulundu.

Cesetler, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:33 Kaynak: AA

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