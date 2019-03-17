Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti

Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti

1 saat önce

TUNCELİ'de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel ve oğlu Doruk'u (8) beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti.

Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti, System.String[]
TUNCELİ'de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel ve oğlu Doruk'u (8) beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na lojmanlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, henüz bilinmeyen bir nedenle askeri lojmanlardaki evinde beylik tabancasıyla eşi Sibel ve oğlu Doruk'a ateş edip, öldürdükten sonra aynı silahla yaşamını son verdi. Silah sesleri üzerine eve gidenler, Hüseyin Bektaş ile eşi Sibel ve oğlu Doruk'un cansız bedenleriyle karşılaştı. Çift ile oğullarının cesetlerinin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:00 Kaynak: DHA

Hüseyin Bektaş, Güncel
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