Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti (2)

Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti (2)

26 dakika önce

CENAZELER MALATYA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜTunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği savcı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı Atatürk Mahallesi'ndeki askeri lojmanda olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı.

Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti (2), System.String[]
CENAZELER MALATYA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği savcı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı Atatürk Mahallesi'ndeki askeri lojmanda olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı.

Olay yerinde toplanan deliler ve alınan parmak izlerinden sonra üç cenazesinin yapılan ilk incelemeden sonra kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla cenaze araçlarıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Hüseyin Bektaş ve eşi Sibel Bektaş'ın telefonları ve kişisel bilgisayarları incelenmeye alındı.

AİLE ULAŞAMAMIŞ

Hüseyin Bektaş ve eşi Sibel Bektaş'ın Adıyaman'da yaşayan ailesi, çocuklarına ulaşamayınca durumu yakın arkadaşlarını arayarak haber verdi. Bunun üzerine Hüseyin Bektaş'ın evine giden arkadaşları, kapıyı açan kimse olmayınca eve balkondan girdi. Eve giren arkadaşları, Bektaş ailesinin cansız bedenleriyle karşılaşınca olayı polis ekiplerine bildirdi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:00 Kaynak: DHA

Başsavcı, Malatya Adli Tıp Kurumu, Güncel
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