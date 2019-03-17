Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunun Lojmanda Ölü Bulunması

Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunun Lojmanda Ölü Bulunması

1 saat önce

Tunceli'de evlerinde silahla vurulma sonucu ölü bulunan uzman çavuş, eşi ve oğlu, Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlandı.

Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlunun Lojmanda Ölü Bulunması, System.String[]
Tunceli'de evlerinde silahla vurulma sonucu ölü bulunan uzman çavuş, eşi ve oğlu, Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında ölü bulunan Bektaş ailesi için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi'nde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Haci Erdengi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler kılınan namazın ardından Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Dün, Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında uzman çavuş Hüseyin, eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğulları Doruk Bektaş ölü bulunmuştu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen Hüseyin Bektaş'a ait beylik tabancası bulunmuştu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:35 Kaynak: AA

Tunceli, Adıyaman, Güncel
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