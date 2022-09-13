UZMAN ÇAVUŞ FATİH KALKAN, OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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UZMAN ÇAVUŞ FATİH KALKAN, OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

13.09.2022 10:26

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kalkan'ın şehadet haberi, Osmaniye Garnizon Komutan Yardımcısı Yarbay İlkay Gül tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eşi Gül Kalkan'a ulaştı. Kalkan'ın 3 aylık Yaren isminde çocuğu olduğu, anne-babasının ise Malatya'da yaşadığı öğrenildi. Şehadet haberinin ardından Kalkan'ın evine Türk bayrağı asıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Fatih Kalkan'ın cenazesi öğle saatlerinde helallik alınmak üzere Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve getirildi. Kalkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Yusuf Kalkan ve eşi Gül Kalkan ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camii önündeki alana götürüldü. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Erdinç Yılmaz, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Kalkan'ın cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Osmaniye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UZMAN ÇAVUŞ FATİH KALKAN, OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: UZMAN ÇAVUŞ FATİH KALKAN, OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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