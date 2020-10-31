Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı

31.10.2020 16:45

Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı Kilisli Muhabere Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS - Kilisli Muhabere Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da görev yaparken rahatsızlanarak Sani Konukoğlu Hastanesinde tedavi gören Kilisli Muhabere Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar hayatını kaybetti. 17 yıllık Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Fedakar'ın cenazesi Kilis'e getirildi. Kilis Asri Mezarlığındaki Alaaddini Osmani Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından devlet töreniyle defin edildi. Askerlerin omzunda Türk bayrağına sarılı tabutu taşınan Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar'ın cenazesi aile kabristanında toprağa verildi. Cenazeye törenine Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Halil, Uzman Çavuş, Kilis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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