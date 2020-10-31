Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Malatya 'da görev yaparken rahatsızlanarak Sani Konukoğlu Hastanesinde tedavi gören Kilisli Muhabere Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar hayatını kaybetti. 17 yıllık Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Fedakar'ın cenazesi Kilis'e getirildi. Kilis Asri Mezarlığındaki Alaaddini Osmani Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından devlet töreniyle defin edildi. Askerlerin omzunda Türk bayrağına sarılı tabutu taşınan Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar'ın cenazesi aile kabristanında toprağa verildi. Cenazeye törenine Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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