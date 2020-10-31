Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar toprağa verildi.
Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Fedakar'ın (39) cenazesi işlemlerinin ardından Kilis'e getirildi.
Fedakar'ın cenazesi Alaaddini Osmani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
Törene, Fedakar'ın ailesi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Fedakar'ın yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uzman Çavuş Fedakar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika