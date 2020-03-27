Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok - Son Dakika

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde, arama-kurtarma eğitimi sırasında akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart'taki eğitimi sırasında bindikleri botun devrilmesi sonucu suya kapılan 3 asker kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş kayboldu. Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları 11'inci günde de devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize Emniyet Müdürlükleri'ndeki su altı arama kurtarma polisleri ile AFAD ekipleri bu sabah saatlerinden itibaren Munzur Nehri ile suyun döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yaptı. Su altı ve yüzeyinde, 2 robot kameranın da kullanıldığı aramalarda Güneş'e ulaşılamadı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK