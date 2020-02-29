Uzman Çavuş İbrahim Tüzel, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemli ilçesi Ulucami'de düzenlenen törene ?Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri yetkililer, babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenazede asker selamı veren şehidin ikiz kardeşi Kazım Tüzel, gözyaşlarına boğuldu. Annesi Gülten ve babası Şuayip Tüzel ise, "Vatan sağ olsun oğlum, sen şehit oldun" diyerek şehit oğullarının tabutuna sarıldı.

Şehit İbrahim Tüzel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Alibeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.